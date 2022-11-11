Дев’ять місяців в окупації: у Херсоні містяни натовпом зустрічають ЗСУ

Мешканці Херсона, які перебували в окупації від березня, натовпом зустрічають військовослужбовців Збройних Сил України в місті.

Про це свідчать фотографії, що з’являються у Мережі.

Однак офіційної інформації від Генштабу ЗСУ про входження українських військ до Херсона немає. Водночас на фотографіях видно, як українські військові пересуваються містом в оточенні місцевих. Люди з українськими прапорами у центрі міста очікують військових.

Містянка Світлана розповіла, що вночі було гучно. Світла, води та стабільного зв’язку до цього часу немає.

"Прокинулася сьогодні в українському Херсоні. Не віриться. Ми знали, що повернемося додому", - поділилася з нами Світлана, яка проживає у мікрорайоні Таврійський.

Також повідомлялося, що після старту масштабного відведення підрозділів ЗС РФ біля будівлі Херсонської ОВА з'явився український прапор.

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що протягом доби українські військовослужбовці звільнили 12 населених пунктів на Херсонському напрямку.

Що кажуть у Росії про втечу окупантів з правого берега

Кремль не вважає принизливим масштабне відведення ЗС РФ з Херсона та передислокацію окупаційних підрозділів на лівий берег Дніпра. Про це під час пресконференції з журналістами заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

"Мені нема чого додати, нема чого сказати з цієї теми, тут за якимись розширеними коментарями прошу звертатися до Міноборони", — підсумував Пєсков, обговорюючи з журналістами ситуацію на Херсонському напрямку, де триває контрнаступ Збройних сил України.

Херсонский наступ – тема номер один у світових ЗМІ