Девять месяцев в оккупации: в Херсоне горожане толпой встречают ВСУ

В Херсоне люди с флагами вышли на улицы, ожидая ВСУ.
Находившиеся в оккупации с марта жители Херсона толпой встречают военнослужащих Вооруженных Сил Украины в городе.
Об этом свидетельствуют фотографии, появляющиеся в Сети.
Однако официальной информации от Генштаба ВСУ о вхождении украинских войск в Херсон нет. В то же время на фотографиях видно, как украинские военные передвигаются по городу в окружении местных. Люди с украинскими флагами в центре города ждут военных.
Жительница Светлана рассказала, что ночью было громко. Света, воды и стабильной связи до сих пор нет.
"Проснулась сегодня в украинском Херсоне. Не верится. Мы знали, что вернемся домой", — поделилась с нами Светлана, проживающая в Таврическом микрорайоне.
Также сообщалось, что после начала масштабного отвода подразделений ВС РФ у здания Херсонской ОВА появился украинский флаг.
Генштаб ВСУ официально подтвердил, что за сутки украинские военнослужащие освободили 12 населенных пунктов на Херсонском направлении.
Что говорят в России о бегстве оккупантов с правого берега
Кремль не считает унизительным масштабный отвод ВС РФ из Херсона и передислокацию оккупационных подразделений на левый берег Днепра. Об этом во время пресс-конференции с журналистами заявил спикер президента России Дмитрий Песков.
"Мне нечего добавить, нечего сказать по этой теме, здесь за какими-то расширенными комментариями прошу обращаться в Минобороны", — подытожил Песков, обсуждая с журналистами ситуацию на Херсонском направлении, где идет контрнаступление Вооруженных сил Украины.
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