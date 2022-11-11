"Без світла і води, але вільні": як у Херсоні люди зустрічали українських бійців

Херсон повернувся під контроль України. В соцмережах з’являються кадри, на яких українці з прапорами гуляють центром Херсона і фотографуються.

Перші ознаки того, що російські війська залишили центр Херсона, надійшли від місцевого журналіста Костянтина Риженка, який розмістив у Телеграм фото українського прапора над головною адміністративною будівлею міста.

Військове командування офіційно про звільнення міста ще не оголошувало. Однак у соцмережах вже публікують фото і відео українських військових на вулицях міста, зокрема у мікрорайоні Шуменський.

"Так, дійсно у центрі Херсона біля будівлі обласної державної адміністрації хлопці, наш рух опору вже вивісили прапор, так само рух опору знімав триколорні ганчірки (російські прапори – ред.) Зараз на фінальній стадії – деокупація правого берега Херсонщини, міста Херсона. Ще багато роботи, звісно, по зачистці, розмінуванню міста", – зазначив заступник очільника херсонської ОВА Сергій Хлань.

У деокупованій частині Херсонської області зривають плакати "Росія тут назавжди"

Після окупації у регіоні розвісили проросійські банери. Чимало населених пунктів лівобережної частини Херсонщини вже під контролем ЗСУ, на їхніх вулицях видно українські прапори. Повідомляється, що один із пропагандистських плакатів "Росія тут назавжди" зірвали місцеві жителі звільненої Білозерки Херсонської області.

На освобожденных территориях Херсонской области местные жители снимают российские плакаты с "россия здесь навсегда" pic.twitter.com/2HWEylhvZ2 — Диалог.UA (@Dialog_UA) November 11, 2022

Крім того, в авторському Telegram-каналі опублікували докази того, що населений пункт перебуває під контролем Збройних сил України. На одній із площ Білозерки встановили на танк український національний прапор.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець оприлюднив фото з українськими прапорами на площі перед Херсонською облдержадміністрацією.

"Херсон вдома, в Україні!", - написав Лубінець у Телеграм.

Він подякував ЗСУ і додав, що "попереду багато роботи по документуванню воєнних злочинів Росії та пошуку зниклих безвісти".

Містяни від самого ранку почали збиратися у центрі міста. Вже декілька днів у Херсоні відсутні вода, світло, але люди не втрачали надії.

"Щасливі! Емоції не передати. Ми нарешті вільні", - поділилася з нами Світлана, яка проживає у мікрорайоні Таврійський.

Укрпошта запустила марку "Херсон – це Україна!"

Укрпошта 11 листопада запустила марку "Херсон – це Україна!" Це перша поштова марка, яка присвячена місту-герою. На новій марці зображена скибка кавуна з додатковими художніми сюжетами.

Ситуація на Херсонщині

Російські війська зайняли Херсон та більшу частину Херсонської області у перші дні після повномасштабного вторгнення в Україну, в березні.

У вересні Росія оголосила про анексію територій області, що не визнали переважна більшість країн ООН та Україна.

Російські окупанти сьогодні закінчили відведення військ та техніки з Херсона. Міноборони РФ заявляє, що втрат у них начебто немає.

10 листопада головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що не може ані підтвердити, ані заперечити інформацію про можливий вихід російських військ із Херсону.

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Натомість він навів дані щодо контрнаступу ЗСУ в регіоні – від 1 жовтня українські підрозділи просунулися до 36,5 кілометрів в глибину оборони російської армії, звільнивши 41 населений пункт, або 1 381 квадратний кілометр.

Американський Інститут дослідження війни (ISW) у звіті, оприлюдненому в ніч проти 11 листопада, заявив, що "Україна тримає ініціативу і готується до великої перемоги в Херсоні... Велика українська перемога, яка триває на Херсонщині, не буде останньою для України".