Рік УПА на Львівщині, який обурив Польщу, під питанням: Козицький зробив заяву

Максим Козицький / © Максим Козицький / Facebook

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Рішення Львівської обласної ради оголосити 2027 рік роком УПА поки не підписане й не набрало чинності. Про це у відповідь на занепокоєння Польщі заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Про це повідомляє Польське агентство преси (PAP).

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«Хочу повідомити Вас, що рішення Львівської обласної ради, про яке йдеться у Вашому листі, ще не підписано та не набуло чинності. Переконаний, що рішення органів влади всіх рівнів повинні враховувати інтереси зовнішньої політики України та добросусідські відносини з Республікою Польща», — зазначив Максим Козицький.

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Голова ОДА наголосив, що усвідомлює чутливість питань історичної пам’яті для обох народів, та закликав до обговорення таких тем в атмосфері взаємної поваги й відкритості. Він також подякував партнерам за підтримку України та допомогу біженцям під час російської агресії.

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Нагадаємо, рішення про оголошення 2027 року роком УПА, її командира Романа Шухевича та діяча ОУН Олега Ольжича Львівська обласна рада ухвалила на засіданні 20 жовтня.

Навіть Міністерство закордонних справ України назвало це рішення «контрпродуктивним», підкресливши, що воно було ухвалене на регіональному рівні без жодних консультацій із дипломатами.

Ініціатором відповідної постанови був депутат облради Святослав Шеремета. Після цього міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що звернувся до Управління у справах іноземців із проханням внести його до списку небажаних осіб у Польщі.

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Згодом польське Люблінське воєводство припинило співпрацю зі Львівською областю через це рішення облради.

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