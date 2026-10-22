Вроцлав висунув Львову ультиматум через рік УПА: чим погрожують

Прапор Польщі / © Associated Press

Реклама

Депутати міської ради польського Вроцлава одноголосно висловили протест проти рішення Львівської обласної ради про оголошення 2027 року роком Української повстанської армії.

Про це повідомляє Radio Wroclaw.

Реклама

Вроцлав виступив проти року УПА: які вимоги до Львова

У четвер міська рада Вроцлава засудила рішення про вшанування УПА. Депутати від партії «Право і справедливість» запропонували звернутися до мера Львова Андрія Садового та Львівської міськради з проханням офіційно відмежуватися від цієї ініціативи.

Реклама

Представник партії Лукаш Каштелович зазначив, що вони мають право вимагати від Львівської облради скасування постанови про оголошення 2027 року роком УПА та Романа Шухевича, а від керівництва Львова — чіткої та однозначної позиції з цього приводу.

Заклик до львівської влади підтримали й представники політичної сили «Нова лівиця». Вони наголосили, що рішення Львівської облради завдає шкоди польсько-українським взаєминам і створює складну ситуацію для громадян України за кордоном.

«У мене глибоке переконання, що ніхто так сильно не шкодить тим українцям та українкам, які перебувають, скажімо, у Вроцлаві, як їхня влада в Україні. Ми вважаємо це неприпустимим, і тому — дякуючи авторам за помірковане формулювання — ми підтримаємо цей заклик», — заявив представник «Нової лівиці» Бартоломей Чяжинський.

Водночас у Вроцлавській міській раді порушили питання щодо подальшої долі двосторонніх зв’язків у разі відсутності реакції з українського боку. Ще один депутат від «Нової лівиці» Домінік Клосовський запропонував розглянути можливість розірвання партнерських відносин зі Львовом.

Реклама

«Я закликаю владу нашого міста-партнера не забувати. Вважаю, що такі виступи ми маємо засуджувати. Якщо з боку нашого міста-партнера не буде рефлексії, у майбутньому нам слід розглянути можливість розірвання партнерства зі Львовом. Адже жертви закликають не до помсти, а до пам’яті», — заявив депутат.

Скандал через рік УПА у Львові — останні новини

Нагадаємо, Львівська обласна рада ухвалила рішення оголосити 2027 рік Роком Української повстанської армії та її головного командира Романа Шухевича. Ініціативу присвятили 85-й річниці створення УПА та 120-річчю від дня народження Шухевича.

Після рішення Львівської облради у Польщі знову заявили про загрозу відносинам і вимагають відмовитися від ініціативи.

Згодом на це рішення відреагували Посольство Польщі, віцепрем’єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш, прем’єр-міністр Дональд Туск та Офіс президента Польщі Кароля Навроцького. Як стало відомо, рішення депутатів може мати наслідки не лише для двосторонніх відносин, а й для військової співпраці між країнами.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів