"Чрезвычайная победа": в Белом доме отреагировали на освобождение Херсона

Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что уход армии РФ из Херсона является чрезвычайной победой для Украины.

Об этом пишет издание Bloomberg.

"Похоже, что россияне действительно отступили. И действительно похоже, что украинцы только одержали чрезвычайную победу, когда единственный областной центр, который Россия захватила в этой войне, вернулся под украинский флаг", — отметил Салливан во время общения с журналистами.

"Украина является стороной мира в конфликте, а Россия – стороной войны. РФ могла бы отвести свои войска и прекратить войну, если бы украинские силы прекратили бои – это был бы конец Украины", – подытожил Салливан.

11 ноября Минобороны сообщило, что Херсон возвращается под контроль украинской армии. В центре города подняли украинский флаг.

"Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов — под огненным контролем украинской армии. Любые попытки противодействовать Вооруженным силам Украины будут остановлены. Каждый российский военнослужащий, который будет сопротивляться, будет уничтожен. У вас есть единственный шанс избежать гибели — немедленно сдаться в плен", — говорится в заявлении.

Украинским войскам еще придется зачищать город от россиян. Укрепления россиян на левом берегу расположены довольно близко к территориям, которые они оставили на правом берегу.

В Институте изучения войны считают, что у российских военных больше нет возможности удерживать правый берег Днепра.

Горячие новости из Херсона зачистка города, сюрпризы от орков и настроение населения.

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