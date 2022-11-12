ВСУ быстро завершат освобождение Херсонской области — ISW

В Институте изучения войны считают, что у российских военных больше нет возможности удерживать правый берег Днепра.

Об этом говорится в отчете ISW, опубликованном сегодня, 12 ноября.

В сообщении говорится, что западнее Днепра все еще остается несколько российских войск. Предполагается, что часть военнослужащих может остаться на правом берегу, чтобы вести партизанскую деятельность.

По данным аналитиков, вывод армии Российской Федерации из западной части Херсонской области длился около трех дней. В результате через Днепр было переправлено около 20 тысяч российских военных и 3500 единиц военной техники.

"Украинские силы быстро завершат освобождение любых еще не подконтрольных им районов", — считают аналитики.

Эксперты обращают внимание на то, что оккупанты активно готовят несколько линий обороны на левом берегу Днепра. По их мнению, в ближайшее время армия РФ будет занята укреплением своих позиций на юге.

По мнению аналитиков, украинские войска постепенно завершают оккупацию на юге.

Освобождение Херсонщины

Напомним, что ВСУ призвали украинцев пока не возвращаться в Херсонскую область из-за высокой вероятности обстрелов. Отмечается, что оккупанты заняли левый берег Днепра, откуда обстреливают гражданскую инфраструктуру Украины

11 ноября ВСУ освободили Херсон. Президент Украины Владимир Зеленский назвал 11 ноября историческим днем, днем возвращения Херсона.

"Херсонцы ждали. Никогда не отказывались от Украины. Надежда на Украину всегда оправдывается — и Украина всегда возвращает свое", — отметил президент.

Относительно реакции России на освобождение города, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев начал успокаивать россиян и озвучивать свои иллюзии о том, что все захваченные территории в результате будут российскими.

Горячие новости из Херсона зачистка города, сюрпризы от орков и настроение населения.

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