Зеленский об освобождении Херсона: "Украина придет ко всем своим людям"

Надежда на Украину всегда оправдывается – и Украина всегда возвращает свое, подчеркнул президент.

Президент Владимир Зеленский заявил, что 11 ноября – исторический день, ведь Украина возвращает Херсон и придет ко всем своим людям.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении.

"Сегодня – исторический день. Мы возвращаем юг нашей страны, возвращаем Херсон. По состоянию на сейчас наши защитники – на подступах к городу. Остается еще совсем немного и начинаем заходить. Но специальные подразделения уже в городе", – сообщил президент.

"Херсонцы ждали. Никогда не отказывались от Украины. Надежда на Украину всегда оправдывается — и Украина всегда возвращает свое. Я счастлив видеть, как люди, несмотря на все угрозы, несмотря на репрессии и издевательства оккупантов, берегли украинские флаги, верили в Украину", — добавил Зеленский.

Он обратил внимание на то, что хотя город еще не полностью очищен от вражеского присутствия – сами херсонцы уже убирают с улиц и построек российскую символику и любые следы пребывания оккупантов в Херсоне.

"Так же было и во всех других городах, освобожденных нашими защитниками. Так же будет и в тех городах, которые еще ожидают нашего возвращения. Украина придет ко всем своим людям. Благодаря нашей прочности на поле боя и в дипломатии мы восстановим территориальную целостность нашегогосударства", – заверил украинский лидер.

Благодарность Силам обороны

Он также поблагодарил каждого воина и каждое подразделение Сил обороны, которые обеспечивают сейчас проведение наступательной операции на юге.

"Абсолютно каждому – от рядовых до генералов. Вооруженные Силы, разведка, СБУ, Нацгвардия – все, кто приближал сегодняшний день для Херсона. Все фамилии героев мы назовем скоро, а их еще скорее ждут награды", – сообщил глава государства.

Он также сообщил, что вскоре после того, как Силы обороны Украины выйдут на определенные рубежи, в Херсоне начнутся стабилизационные меры, как это было повсюду.

Минная опасность

"Мы последовательно обезвреживаем опасности. Первая – мины. Оккупанты оставили очень много мин и взрывчатки в частности на жизненно важных объектах. Будем очищать. Очень важно сейчас, когда разминирование еще даже не началось, мы не можем обеспечить доступ представителей СМИ в Херсон. Надо разминировать хотя бы базовые коммуникации, проверить основные объекты. Будем возвращать все условия нормальной жизни настолько, насколько это возможно", — рассказал Зеленский.

Он добавил, что сразу за защитниками идут украинские полицейские, саперы, спасатели, энергетики. Возвращается медицина, связь, социальные сервисы.

Напомним, в ГУР Минобороны сообщили 11 ноября, что Херсон возвращается под контроль Украины и в город заходят части ВСУ. Силы обороны предложили оккупантам сдаться в плен.

Убегая из Херсона, российские захватчики взорвали ТЭЦ и телебашню, разрушили Антоновский мост. Город остался без света, тепла и связи. Однако пока нет признаков, что россияне организовали там засады для ВСУ, сообщил местный журналист Константин Рыженко.

По поводу реакции России на освобождение города, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев начал успокаивать россиян и озвучивать свои иллюзии о том, что все захваченные территории в результате будут российскими.

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