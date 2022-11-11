Зеленський про звільнення Херсона: "Україна прийде до всіх своїх людей"

Надія на Україну завжди виправдовується – і Україна завжди повертає своє, наголосив президент.

Президент Володимир Зеленський заявив, що 11 листопада – історичний день, адже України повертає Херсон, і прийде до всіх своїх людей.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні – історичний день. Ми повертаємо південь нашої країни, повертаємо Херсон. Станом на зараз наші оборонці – на підступах до міста. Залишається ще зовсім трохи і починаємо заходити. Але спеціальні підрозділи вже у місті", – повідомив президент.

"Херсонці чекали. Ніколи не відмовлялись від України. Надія на Україну завжди виправдовується – і Україна завжди повертає своє. Я щасливий бачити, як люди попри всі загрози, попри репресії і знущання окупантів берегли українські прапори, вірили в Україну", – додав Зеленський.

Він звернув увагу на те, що хоча місто ще не повністю очищене від ворожої присутності – самі херсонці вже прибирають з вулиць та будівель російську символіку і будь-які сліди перебування окупантів у Херсоні.

"Так само було і в усіх інших містах, звільнених нашими захисниками. Так само буде і в тих містах, які ще очікують на наше повернення. Україна прийде до всіх своїх людей. Завдяки нашій міцності на полі бою та в дипломатії ми відновимо територіальну цілісність нашої держави", – запевнив український лідер.

Подяка Силам оборони

Він також подякував кожному воїну і кожному підрозділу Сил оборони, які забезпечують зараз проведення наступальної операції на півдні.

"Абсолютно кожному – від рядових до генералів. Збройні Сили, розвідка, СБУ, Нацгвардія – усі, хто наближав сьогоднішній день для Херсонщини. Усі прізвища героїв ми назвемо скоро, а їх ще скоріше чекають нагороди", – повідомив глава держави.

Він також поінформував, що невдовзі після того, як Сили оборони України вийдуть на визначені рубежі, в Херсоні почнуться стабілізаційні заходи, як це було всюди.

Мінна небезпека

"Ми послідовно знешкоджуємо небезпеки. Перша – міни. Окупанти залишили дуже багато мін і вибухівки зокрема на життєво важливих об’єктах. Будемо очищувати. Дуже важливо зараз, коли розмінування ще навіть не почалося, ми не можемо забезпечити доступ представників ЗМІ в Херсон. Треба розмінувати хоча б базові комунікації, перевірити основні об’єкти. Будемо повертати всі умови нормального життя настільки, наскільки це можливо", – розповів Зеленський.

Він додав, що одразу за оборонцями йдуть українські поліцейські, сапери, рятувальники, енергетики. Повертається медицина, зв’язок, соціальні послуги.

Нагадаємо, у ГУР Міноборони повідомили 11 листопада, що Херсон повертається під контроль України і до міста заходять частини ЗСУ. Сили оборони запропонували окупантам здатися в полон.

Тікаючи з Херсона, російські загарбники підірвали ТЕЦ і телевежу, зруйнували Антонівський міст. Місто залишилося без світла, тепла та зв'язку. Проте наразі немає ознак, що росіяни організували там засідки для ЗСУ,повідомив місцевий журналіст Костянтин Риженко.

Щодо реакції Росії на звільнення міста, то заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв почав заспокоювати росіян та озвучувати свої ілюзії про те, що всі захоплені території в результаті будуть російськими.

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