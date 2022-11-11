Слава Камінська повернулася до України: "Я вдома"

Українська виконавиця Слава Камінська повернулася до України після тривалого перебування у Нідерландах, куди вона разом із дітьми виїхала на початку повномасштабної війни.

Про те, що співачка знову вдома, вона повідомила шанувальників в Instagram. Артистка поширила відео, зроблене у дорозі, де вона із валізою виходить із потяга. Ролик Слава доповнила уривком зі свого нового треку "Сходами".

Пізніше у сторіз Камінська додала фото, зроблене на в'їзді до Києва, також вона поставила геопозначку із назвою столиці.

Фото: instagram.com/babaslavka

Але, схоже, що у Києві Камінська надовго не затрималася, адже за декілька годин після світлини з Києва додала ще одну. На наступному фото виконавиця показала стелу на в'їзді до іншого міста, однак назва його була розмита.

"Я вдома. Одеса?" - написала на фото Камінська.

Фото: instagram.com/babaslavka

Нагадаємо, що нещодавно провідати співачку та двох дітей у Нідерландах приїхав колишній чоловік Слави, пластичний хірург Едгар Камінський.

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