Німеччина виділила Україні 1 млрд євро: на що витратять гроші

Виділені Німеччиною кошти скерують на два напрямки.

Уряд Німеччини із свого бюджету на 2023 рік додатково виділив Україні 1 млрд євро. Ці гроші скерують на кіберзахист та збір доказів воєнних злочинів Росії.

Про це повідомляє Reuters.

"Додаткове виділення коштів відбувається на тлі суперечок щодо того, чи повинна Німеччина надавати військову допомогу Україні, яка заявляє, що їй потрібна наступальна бойова зброя, зокрема танки, щоб дати відсіч російській армії", – йдеться в повідомленні.

Остання розмова Зеленського із Шольцом

Сьогодні, 11 листопада, президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Сторони зокрема обговорили ситуацію на полі бою, зокрема нові російські удари по цивільних.

Глава держави також подякував канцлеру ФРН за вагомий внесок Німеччини в оборону кордонів та неба над Україною.

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