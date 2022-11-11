Зеленський поспілкувався з Шольцом: стало відомо, про що говорили

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про що розмовляли сторони глава держави повідомив на своїй сторінці у Telegram.

"Поспілкувався з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Обговорили ситуацію на полі бою, зокрема нові російські удари по цивільних. Підтримали продовження "зернової ініціативи" та узгодили позиції напередодні саміту G20", - зазначив Зеленський.

Також глава держави подякував канцлеру "за вагомий внесок Німеччини в оборону нашого неба та кордонів".

Недавній візить Шольца до Китаю

Нагадаємо, у неділю, 6 листопада, канцлер ФРН Олаф Шольц поговорив телефоном з президентом США Джо Байденом. Темою переговорів була недавня поїздка німецького лідера до КНР та ситуація в Україні.

4 листопада Шольц відвідав столицю Китаю Пекін, де зустрівся з очільником КНР Сі Цзіньпіном. Сторони говорили про ядерну небезпеку на тлі війни Росії проти України та співпрацю між ФРН та Китаєм.

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