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Шольц зателефонував Байдену після візиту до Китаю: про що говорили

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Шольц зателефонував Байдену після візиту до Китаю: про що говорили

Фото: Associated Press

Канцлер Німеччини та президент США визнали “чіткою” заяву китайського лідера Сі Цзіньпіна щодо загрози застосування ядерної зброї.

У неділю, 6 листопада, канцлер ФРН Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Темою переговорів була недавня поїздка німецького лідера до КНР та ситуація в Україні.

Про це повідомили на офіційному сайті уряду ФРН.

“Федеральний канцлер поінформував американського президента про хід і результати своєї поїздки до Пекіна. Обидва визнали чіткою заяву президента Китаю Сі Цзіньпіна, який виступив проти використання ядерної зброї, а також проти загрози її використання”, - йдеться у повідомленні.

Обидва лідери держав домовилися залишатися в тісному контакті з цього приводу.

Федеральний канцлер і президент США також говорили про війну, розв’язану Кремлем в Україні. Співрозмовники засудили обстріли з боку Росії цивільної інфраструктури, зокрема українських об’єктів енергопостачання. Також йшлося про російські погрози та необґрунтовані звинувачення з боку Росії на адресу України щодо використання так званої "брудної бомби". 

Обидва лідери підтвердили свою рішучість продовжувати підтримувати Україну в міру своїх можливостей. 

“Заклик президента Зеленського до справедливого миру заслуговує повної підтримки”, - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, голова КНР Сі Цзіньпін під час переговорів з німецьким канцлером Олафом Шольцем наголосив на необхідності протидії застосуванню ядерної зброї, а також загрозам її використання. 

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Дата публікації
Перегляди
1538
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