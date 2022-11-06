Шольц позвонил Байдену после визита в Китай: о чем говорили

В воскресенье, 6 ноября, канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Темой переговоров была недавняя поездка немецкого лидера в КНР и ситуация в Украине.

Об этом сообщили на официальном сайте правительства ФРГ.

“Федеральный канцлер проинформировал американского президента о ходе и результатах своей поездки в Пекин. Оба признали четким заявление президента Китая Си Цзиньпина, выступившего против использования ядерного оружия, а также против угрозы его использования”, — говорится в сообщении.

Оба лидера государств договорились оставаться в тесном контакте по этому поводу.

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Федеральный канцлер и президент США также говорили о войне, развязанной Кремлем в Украине. Собеседники осудили обстрелы со стороны России гражданской инфраструктуры, в том числе украинских объектов энергоснабжения. Речь также шла о российских угрозах и необоснованных обвинениях со стороны России в адрес Украины относительно использования так называемой "грязной бомбы".

Оба лидера подтвердили свою решимость продолжать поддерживать Украину по мере своих возможностей.

"Призыв президента Зеленского к справедливому миру заслуживает полной поддержки", — говорится в сообщении.

Напомним, глава КНР Си Цзиньпин во время переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем отметил необходимость противодействия применению ядерного оружия, а также угрозам его использования.

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