Кристина Соловий растрогала неожиданным дуэтом с участником "Голосу країни-12"

Судьбу участников в первом эпизоде "Нокаутов" на "Голосе країни-12" будут решать не только звездные тренеры, но и советники.

Святослав Вакарчук пригласил в качестве своего помощника бывшую участницу вокального проекта, а ныне самостоятельную и успешную певицу Кристину Соловий.

После выступления одного из участников Назара Ильчишена певица вышла на сцену и спела вместе с ним.

Неожиданный дуэт сложился после того, как Кристина узнала, что во время своей первой попытки попасть в "Голосі країни-12" юноша исполнял именно ее песню. К сожалению, исполнительница не имела возможности увидеть выступление парня, поэтому вышла спеть с ним на сцену.

Голос країни-12

Кстати, во время "нокаутов" Назар исполнил песню Натальи Могилевской "місяць ходить", для которой парень самостоятельно сделал аранжировку для нее.

После столь трогательного выхода на сцену звездный тренер Святослав Вакарчук отдал первый стул Назару в своей команде.

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