Участник "Голосу країни-12" шокировал Олю Полякову лирическим исполнением ее хита

Эфир "Нокаутов" на шоу "Голос країни-12" подготовил немало сюрпризов не только зрителям, но и тренерам.

Да, участник команды Нади Дорофеевой, а с начала российского вторжения и военнослужащий, Давид Маскиса, исполнил хит Оли Поляковой "Лед тронулся" в необычной аранжировке.

Лирическое и проницательное исполнение певца ошеломило даже саму Полякову. Звездная тренерша была приятно удивлена, что ее песня зазвучала именно в таком варианте.

"Я сначала не узнала, ни слов, ни песни. Я так понимаю, что никогда песни Оли Поляковой не звучали в "Голосі країни" и вот наконец-то", — поделилась Оля.

После такого исполнения Дорофеева заколебалась, отдать ли последнее место в своей команде Давиду. В конце концов, посоветовавшись с коллегами и своим советником Артемом Пивоваровым, певица усадила вокалиста на место Яны Милевской, которая покинула проект.

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