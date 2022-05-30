Если больше месяца не был дома за коммуналку можно не платить

Если человек более 30 дней не находился в квартире или дома во время войны, он может обратиться с заявлением для перечисления начисленных к оплате жилищно-коммунальных услуг. Кто может получить перерасчет, как именно это сделать – в материале ТСН.ua
В правительстве пообещали, что украинцам, отсутствовавшим в своих домах более 30 дней, не будет начислять плату за коммуналку. Об этом сообщила заместитель министра общин и территорий Наталья Хоцяновская.
Пересчет не касается:
- помещений, оборудованных счетчиками, в таком случае нужно подавать показатели счетчиков, то есть повторить последние,
- стоимости услуг управления многоквартирным домом,
- стоимости услуг на тепло.
Чтобы получить перерасчет при отсутствии в помещении более 30 дней, необходимо обратиться к поставщику услуг с одним из следующих документов:
- справкой о прохождении лечения,
- справкой внутри перемещенного лица,
- справкой, свидетельствующей о службе в ВСУ.
Этого достаточно для проведения пересчета поставщиком услуг.
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