Если больше месяца не был дома за коммуналку можно не платить

Если больше месяца не был дома за коммуналку можно не платить

Если человек более 30 дней не находился в квартире или дома во время войны, он может обратиться с заявлением для перечисления начисленных к оплате жилищно-коммунальных услуг. Кто может получить перерасчет, как именно это сделать – в материале ТСН.ua

В правительстве пообещали, что украинцам, отсутствовавшим в своих домах более 30 дней, не будет начислять плату за коммуналку. Об этом сообщила заместитель министра общин и территорий Наталья Хоцяновская.

Пересчет не касается:

помещений, оборудованных счетчиками, в таком случае нужно подавать показатели счетчиков, то есть повторить последние,

стоимости услуг управления многоквартирным домом,

стоимости услуг на тепло.

Чтобы получить перерасчет при отсутствии в помещении более 30 дней, необходимо обратиться к поставщику услуг с одним из следующих документов:

справкой о прохождении лечения,

справкой внутри перемещенного лица,

справкой, свидетельствующей о службе в ВСУ.

Этого достаточно для проведения пересчета поставщиком услуг.

Читайте также:

Теперь уволить работника стало еще проще: Верховная Рада оптимизировала трудовые отношения

Сохранится ли заработная плата, если объявлено простое или приостановлено действие трудового договора

Можно ли рассчитывать на отпуск во время войны