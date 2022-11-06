Зеленский объяснил, почему в Черное море не выходят носители "Калибров" РФ

Президент рассказал о весомом результате украинских военных.
Все чаще появляются сообщения, что в Черное море на боевое дежурство не вышел ни один носитель российских "Калибров". Это очень весомый результат, который обеспечили украинские защитники.
Об этом в вечернем видеообращении 6 ноября сказал президент Украины Владимир Зеленский.
"Чем меньше российского Черноморского флота, тем безопаснее в Черном море. И обязательно будет такой день, когда мы сможем отчитаться, что обеспечили Украине полную защиту от российской угрозы как на море, так и в небе", — сказал он.
Напомним, Зеленский сообщил, что Россия концентрирует силы для повторения массированных ударов по Украине, в том числе по инфраструктуре.
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