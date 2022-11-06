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РФ концентрирует силы для повторения массированных ударов по Украине - Зеленский

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
5598
Время на прочтение
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РФ концентрирует силы для повторения массированных ударов по Украине - Зеленский

Скриншот из видео Владимира Зеленского

Украина готовится отвечать на российские атаки дронами.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за эти сутки, 6 ноября, Россия вновь применила иранские ударные дроны. Есть сбития, но есть и попадания.

В вечернем видеообращении Зеленский сказал, что Украина готовится отвечать на атаки.

"Мы понимаем также, что государство-террорист концентрирует силы и средства для возможного повторения массированных ударов по нашей инфраструктуре. В частности, и для этого России понадобились иранские ракеты. Готовимся отвечать", – отметил президент.

Напомним, в США опровергли оправдания Ирана о поставках дронов России. В иранском МИДе накануне заявили, что предоставили РФ "ограниченное количество беспилотников за несколько месяцев до начала войны в Украине".

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Дата публикации
Просмотры
5598
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