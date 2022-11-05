В Украине создадут флот морских дронов

Зеленский подчеркнул, что флот морских дронов будет создан исключительно для защиты морской акватории Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении создать флот морских дронов.
Об этом президент сообщил 5 ноября в вечернем обращении к украинцам.
Зеленский подчеркнул, что флот морских дронов будет создан исключительно для защиты морской акватории Украины.
"Кстати, на следующей неделе запустим еще одно фандрейзинговое направление — будем аккумулировать средства для флота морских дронов. Думаю, что абсолютно каждый понимает, что это и зачем это, и уверен, что миллионы людей поддержат и такое направление в нашей обороне. Как это работает – все уже видели. И это только для защиты нашей морской акватории, на чужое мы не претендуем", — сказал он.
Напомним, Владимир Зеленский рассказал о ситуации на передовой и отметил военные подразделения Сил обороны, которые мужественно противостоят врагу.
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