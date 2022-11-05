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В Україні створять флот морських дронів

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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2273
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В Україні створять флот морських дронів

Фото: Офіс президента України

Зеленський підкреслив, що флот морських дронів буде створено виключно для захисту морської акваторії України.

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір створити флот морських дронів.

Про це президент повідомив 5 листопада у вечірньому зверненні до українців.

Зеленський підкреслив, що флот морських дронів буде створено виключно для захисту морської акваторії України.

"До речі, наступного тижня запустимо ще один фандрейзинговий напрям - акумулюватимемо кошти для флоту морських дронів. Думаю, що абсолютно кожен розуміє, що це і для чого це, і впевнений, що мільйони людей підтримають і такий напрям у нашій обороні. Як це працює – всі вже бачили. І це лише для захисту нашої морської акваторії, на чуже ми не претендуємо", - розповів він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів про ситуацію на передовій та відзначив військові підрозділи Сил оборони, які мужньо протистоять ворогові.

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