Окупанти ”призначили” нового гауляйтера у Маріуполі

Російські загарбники "призначили" нового гауляйтера в окупованому Маріуполі.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Знайомтесь. Новий де-факто гауляйтер Маріуполя Бердніков Дмитро. Росіянин з краю оленеводів. Переведено з посади першого заступника голови уряду Республіки Якутія. До того був мером Іркутська та Якутська", - заявив він.

За словами Андрющенка, відбувся "фінальний удар по угрупуванню Сабліна/Іванова від фсбшників групи прикриття Пушиліна".

"Причина "зміни лідера" - внутрішньополітична боротьба. Наші джерела повідомляють, що реально озвучена в очі Іващенко причина (колаборант Костянтин Іващенко, який виконував роль гауляйтера одразу же пілся окупації міста – ред.) – суцільний провал підготовки до зимового періоду і занадто великі масштаби розкрадання коштів", – повідомив радник мера.

Петро Андрющенко зазначив, що зміна керівництва - то повний сюрприз для колаборантів Маріуполя. Він додав, що від понеділка більшість колаборантів заступників та працівників середньої ланки окупаційної адміністрації буде звільнено.

"Новий господар Маріуполя Бердніков прибуває зі своїми людьми на майже всі посади, та навіть зі своєю персональною охороною. Поки за Іващенко збережуть функцію говорящої голови, але від всіх процесів в місті, включаючи розкрадання металобрухту, він відсторонений вже", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі представники РПЦ ходили в рясах вулицями знищеного росіянами міста і проводили обряд "вигнання бісів".

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