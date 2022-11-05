У Литві прикордонники не пропустили російські вагони з військовою символікою

П'ять вагонів мають бути повернуті до Калінінградської області, і лише тоді поїзди зможуть проїхати територією Литви.

У Литві прикордонники на прикордонному пункті Кібартай не пропустили до країни потяг із російською військовою символікою на вагонах.

Про це повідомляє DELFI.

Служба охорони держкордону Литви заявила, що прикордонники розпорядилися відчепити п'ять вагонів і повернути їх до Калінінградської області.

"В одному потязі було три вагони, в іншому — два. Порожні вагони мали прямувати через Литву транзитом до Білорусі. Прикордонники не дозволили цього зробити, а також інформували про вагони "Литовські залізниці", - йдеться у повідомленні.

Підтримка Литвою України у боротьбі з російською агресією

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