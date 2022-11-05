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У Литві прикордонники не пропустили російські вагони з військовою символікою

У Литві прикордонники не пропустили російські вагони з військовою символікою

Автор
Денькович Ярослава
Дата публікації
Перегляди
876
Час на прочитання
2 хв
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У Литві прикордонники не пропустили російські вагони з військовою символікою

Фото: DELFI

П'ять вагонів мають бути повернуті до Калінінградської області, і лише тоді поїзди зможуть проїхати територією Литви.

У Литві прикордонники на прикордонному пункті Кібартай не пропустили до країни потяг із російською військовою символікою на вагонах.  

Про це повідомляє DELFI.

Служба охорони держкордону Литви заявила, що прикордонники розпорядилися відчепити п'ять вагонів і повернути їх до Калінінградської області.

"В одному потязі було три вагони, в іншому — два. Порожні вагони мали прямувати через Литву транзитом до Білорусі. Прикордонники не дозволили цього зробити, а також інформували про вагони "Литовські залізниці", - йдеться у повідомленні.

Підтримка Литвою України у боротьбі з російською агресією

Литва відремонтує для України 12 гаубиць, які були пошкоджені на війні. Дві гаубиці PzH2000 вже на шляху до України після ремонту. 

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас оголосив 12 жовтня про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть зимове спорядження, зброя, тепловізори, БПЛА.

Литва, Латвія та Естонія закликають ЄС та міжнародні спільноти допомогти Україні створити Спеціальний трибунал для Росії. 

Очільник МЗС Литви Ґабріелюс Ландсберґіс наголосив, що Литва не надаватиме притулок росіянам, які тікають від мобілізації.

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Дата публікації
Перегляди
876
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