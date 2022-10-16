Литва, Латвія та Естонія закликають створити Спецтрибунал для Росії

Литва, Латвія та Естонія закликають ЄС та міжнародні спільноти допомогти Україні створити Спеціальний трибунал для Росії.

Про це йдеться у заяві міністрів закордонних справ країн Балтії.

Міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії наголосили, що міжнародний порядок буде порушено, якщо Росія не відповість за свої злочини проти України, зокрема: геноцид, військові злочини, злочини проти людяності та злочини агресії.

Обстріли цивільних будинків, дитячих майданчиків та цивільної інфраструктури є доказом того, що РФ сподівається безкарно знищувати Україну.

"Наразі не існує міжнародного суду чи трибуналу, який міг би притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії за вчинення злочину агресії проти України. Щоб заповнити цю юрисдикційну лазівку, необхідно створити Спеціальний трибунал для покарання злочину агресії проти України. ЄС разом із нашими партнерами має бути в центрі цих зусиль. Створення спеціального трибуналу доповнило б роль МКС. У той час як МКС буде переслідувати осіб за військові злочини, геноцид і злочини проти людяності, основною відповідальністю Спеціального трибуналу буде злочин агресії", - йдеться у повідомленні.

Країни Балтії зазначають, що покараними повинні бути ті, хто підбурював до війни, посередники та натхненники агресії.

Ракетні обстріли України

Росія 24 лютого почала повномасштабне вторгнення на територію України. Від того часу окупанти постійно обстрілюють мирні міста України, знищуючи житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури.

14 жовтня окупанти вкотре обстріляли Запоріжжя. Було уражено об’єкти інфраструктури. Раніше у цьому місті росіяни регулярно обстрілювали житлові будинки.

10 та 11 жовтня окупанти обстріляли ракетами енергетичну інфраструктуру Львівської області.

Також росіяни 10 жовтня обстріляли центр Києва. На місці трагедії загинули люди.

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