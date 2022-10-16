Литва, Латвия и Эстония призывают создать Спецтрибунал для России

Создание Специального трибунала дополнило бы роль МКС.
Литва, Латвия и Эстония призывают ЕС и международные сообщества помочь Украине создать Специальный трибунал для России.
Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел стран Балтии.
Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии подчеркнули, что международный порядок будет нарушен, если Россия не ответит за свои преступления против Украины, в частности: геноцид, военные преступления, преступления против человечности и агрессии.
Обстрелы гражданских домов, детских площадок и гражданской инфраструктуры являются доказательством того, что Россия надеется безнаказанно уничтожать Украину.
"Пока нет международного суда или трибунала, который мог бы привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России за совершение преступления агрессии против Украины. Чтобы заполнить эту юрисдикционную лазейку, необходимо создать Специальный трибунал для наказания преступления агрессии против Украины. ЕС вместе с нашими партнерами должно быть в центре этих усилий. Создание специального трибунала дополнило бы роль МКС. В то время как МКС будет преследовать лиц за военные преступления, геноцид и преступления против человечности, основной ответственностью Специального трибунала будет преступление агрессии", — говорится в сообщении.
Страны Балтии отмечают, что наказанными должны быть подстрекавшие к войне, посредники и вдохновители агрессии.
Ракетные обстрелы Украины
Россия 24 февраля начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. С того времени оккупанты постоянно обстреливают мирные города Украины, уничтожая жилые дома и объекты критической инфраструктуры.
14 октября оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожье. Были поражены объекты инфраструктуры. Ранее в этом городе россияне регулярно обстреливали жилые дома.
10 и 11 октября оккупанты обстреляли ракетами энергетическую инфраструктуру Львовской области.
Также россияне 10 октября обстреляли центр Киева. На месте трагедии погибли люди.
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