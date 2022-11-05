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Бійка в центрі Києва: в поліції повідомили подробиці

Автор
Ігор Серов
Дата публікації
Перегляди
1886
Час на прочитання
1 хв
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Бійка в центрі Києва: в поліції повідомили подробиці

Фото: pixabay.com

У поліції заперечили вбивсво одного з участиків бійки.

Напередодні ввечері, 5 листопада, в центрі Києва на Хрещатику сталася бійка. Деякі Telegram-канали поширили відео бійки двох чоловіків. Один з них, начебто, вбив іншого в присутності поліцейських.

Джерела в правоохоронних органах в коментарі для TСН.ua розповіли подробиці.

"Підтверджуємо факт бійки, але вбивства не було. Конфлікт виник між двома нетверезими друзями. Зараз триває перевірка", - повідомив наш співрозмовник.

Як повідомлялося, у Києві чоловік зґвалтував 15-річну дівчину з інвалідністю. Його засуджено до 10 років позбавлення волі. Дівчина через наявні психічні розлади не могла оцінити ризики небезпеки для себе та не мала можливості дати відсіч насильникові.

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Перегляди
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