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Драка в центре Киева: в полиции сообщили подробности

Автор
Игорь Серов
Дата публикации
Просмотры
2384
Время на прочтение
1 мин
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Драка в центре Киева: в полиции сообщили подробности

Фото: pixabay.com

В полиции возразили убийство одного из участников драки.

Накануне вечером, 5 ноября, в центре Киева на Крещатике произошла потасовка. Некоторые Telegram-каналы распространили видео драки двух мужчин. Один из них, казалось бы, убил другого в присутствии полицейских.

Источники в правоохранительных органах в комментарии для TСН.ua рассказали подробности.

"Подтверждаем факт драки, но убийства не было. Конфликт возник между двумя нетрезвыми друзьями. Сейчас идет проверка", — сообщил наш собеседник.

Как сообщалось, в Киеве мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку с инвалидностью. Он приговорен к 10 годам лишения свободы. Девушка из-за имеющихся психических расстройств не могла оценить риски опасности для себя и не имела возможности дать отпор насильнику.

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Дата публикации
Просмотры
2384
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