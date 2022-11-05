Драка в центре Киева: в полиции сообщили подробности

В полиции возразили убийство одного из участников драки.
Накануне вечером, 5 ноября, в центре Киева на Крещатике произошла потасовка. Некоторые Telegram-каналы распространили видео драки двух мужчин. Один из них, казалось бы, убил другого в присутствии полицейских.
Источники в правоохранительных органах в комментарии для TСН.ua рассказали подробности.
"Подтверждаем факт драки, но убийства не было. Конфликт возник между двумя нетрезвыми друзьями. Сейчас идет проверка", — сообщил наш собеседник.
Как сообщалось, в Киеве мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку с инвалидностью. Он приговорен к 10 годам лишения свободы. Девушка из-за имеющихся психических расстройств не могла оценить риски опасности для себя и не имела возможности дать отпор насильнику.
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