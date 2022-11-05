"Путин ищет пути к эскалации" – эксперт рассказал о главной ошибке диктатора

Президент России Владимир Путин ищет пути к эскалации, чтобы подталкивать и запугивать Запад, чтобы он согласился на переговоры с ним.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, пишет 24 канал.

Мусиенко подчеркнул, что стратегия Путина – хаос, война и агрессия, потому что у него нет других аргументов.

"Была газовая тематика – сейчас от этой "газовой иглы" Европа отказывается. Теперь война. Он под предлогом войны против Украины, угроз Европе и миру хочет переговоров. Такая у него логика",– объяснил эксперт.

Именно поэтому Путин отдает приказ и иногда над территорией Беларуси или Калининграда летают МИГ-31К, который может иметь ракеты "Кинжал".

Эксперт также напомнил о неспокойной ситуации в Молдове, где пророссийские силы пытаются устроить переворот и свергнуть законно избранную власть. При этом Путину не хватает для этого ресурсов.

Александр Мусиенко рассказал, что ошибка многих диктаторов, самоуверенных и высокомерных людей, – это "горе от ума" через годы правления. Они ошибаются, что они могут начать войну и ее контролировать.

"Этот контролируемый хаос – так не бывает. Довольно часто все выходит из-под контроля – войну легче начать, чем завершить. Сейчас у него (Путина – ред.) ловушка – с одной стороны он понимает, что не может удерживать оккупированные территории. Уже и мобилизация проводится, а на фронте очень тяжело. С другой стороны, он создал вокруг себя такое окружение и наделал столько ошибок, что это окружение может его съесть в политическом смысле", – отметил эксперт.

Война Путина против Украины

Кремлевские элиты уже начали борьбу за влияние России. Президенту России Владимиру Путину грозит утрата власти.

Эксперт Михаил Самусь также отмечает, что у российской армии нет шансов для сдерживания контрнаступления ВСУ в Херсонской области.

Каждый день потери России в войне против Украины увеличиваются. Так, по состоянию на 5 ноября ВСУ ликвидировали уже 75 440 оккупантов армии РФ.

Аналитики из Института изучения войны считают, что частичная мобилизация не помогла в достижении планов Владимира Путина, поэтому он, вероятно, будет продолжать скрытую мобилизацию.

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