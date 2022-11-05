Из российского плена вернулось 19 пограничников (видео)

Украинские военные несколько месяцев находились в плену.

Из российского плена вернулись 19 украинских пограничников. После возвращения они пройдут медобследование и реабилитацию.

Об этом 5 ноября сообщила пресс-служба ГНСУ.

"Долгие месяцы российского плена позади. 19 пограничников вернулись домой. Дальше их ждет медобследование и реабилитация. Но главное, что они живы и дома", — говорится в сообщении.

Напомним, в начале ноября Украина и Россия провели очередной обмен пленных. Удалось уволить 107 воинов из ВСУ, ВМС, ТРО, ГНСУ, НПУ, ДССТ, нацгвардейцев и "азовцев".

К слову, по состоянию на 27 октября Украина с начала полномасштабного вторжения РФ совершила 28 обменов и освободила из плена 978 человек, среди которых 99 — гражданских.

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