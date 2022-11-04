Землю накроет мощная магнитная буря: названа дата

Ученые предупреждают, что в субботу, 5 ноября, Землю может накрыть магнитная буря. Интенсивность вспышек на Солнце максимальная, однако будет штормить только в этот день.

Об этом сообщает сайт отслеживания космической погоды Spaceweather.

Магнитная буря будет связана с потоком солнечного ветра, который столкнется с магнитным полем Земли. Источником этого солнечного ветра является экваториальная дыра, зафиксированная в атмосфере Солнца.

О том, что 5 ноября Землю может накрыть магнитная буря, свидетельствуют данные Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, в которых представлен прогноз на 28 дней.

Солнце становится все более активным в то время, как наша звезда приближается к максимуму своей активности, который наступит через несколько лет. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на Солнце почти каждый день появляются вспышки разной мощности.

Вспышки на Солнце ученые разделяют на 5 типов по мощности выделяемой ими энергии. Вспышки Х-класса расположены на вершине этого списка, в котором по увеличению мощности расположены вспышки класса А, В, С и М.

Магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля Земли с разной интенсивностью, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней. Такие события могут повлиять на работу систем связи и привести к техническим сбоям.

Ранее ученые сообщили, что небольшое пятно на Солнце за два дня увеличилось в 10 раз и сейчас имеет размер, сопоставимый с размером Земли.

Новости мира: на Земле ожидается магнитная буря

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