Землю накриє потужна магнітна буря: названо дату

Вчені попереджають, що в суботу, 5 листопада, Землю може накрити магнітна буря. Інтенсивність спалахів на Сонці максимальна, проте штормитиме лише протягом цього дня.

Про це повідомляє сайт відстеження космічної погоди Spaceweather.

Магнітна буря буде пов'язана з потоком сонячного вітру, який зіткнеться з магнітним полем Землі. Джерелом цього сонячного вітру є екваторіальна діра, зафіксована в атмосфері Сонця.

Про те, що 5 листопада Землю може накрити магнітна буря, свідчать і дані Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США, в яких дається прогноз на 28 днів.

Сонце стає дедалі активнішим у той час, як наша зірка наближається до максимуму своєї активності, котрий настане через кілька років. Тому немає нічого дивного в тому, що на Сонці майже щодня з'являються спалахи різної потужності.

Спалахи на Сонці вчені розділяють на 5 типів за потужністю енергії, що виділяється ними. Спалахи Х-класу розташовані на вершині цього списку, в якому зі збільшенням потужності розташовані спалахи класу А, В, С і М.

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною інтенсивністю, які можуть тривати від кількох годин до кількох днів. Такі події можуть впливати на роботу систем зв'язку та призвести до технічних збоїв.

Раніше вчені повідомили, що невелика пляма на Сонці за два дні збільшилася в 10 разів і наразі має розмір, який можна порівняти з розміром Землі.

Новини світу: на Землі очікується магнітна буря

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