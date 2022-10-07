Сонце викинуло один із найбільших потоків плазми довжиною у понад 1,5 млн км

Американський фотограф зафіксував за останні кілька днів серію спалахів на нашій зірці, які супроводжувалися викидами плазми.

Професійний астрофотограф із США, Ендрю Маккарті, зафільмував один з епізодів сонячної активності. Під час чергового спалаху на Сонці до космосу було викинуто довгий потік плазми, який був довжиною приблизно 1,6 млн км.

Про це пише ScienceAlert.

Пляма, в якій з'явився недавній спалах, не була спрямована до Землі, і потік плазми, завдовжки приблизно 1,6 млн км відлетів, минув нашу планету.

Вчені припустили, що цей потік плазми відлетів у космос. За словами Ендрю Маккарті, це був найбільший викид плазми, який він коли-небудь бачив.

Сонце стає дедалі активнішим у той час, як наша зірка наближається до максимуму своєї активності, який настане через кілька років. Тому немає нічого дивного у тому, що на Сонці майже щодня з'являються спалахи різної потужності.

Спалахи на Сонці вчені розділяють на 5 типів за потужністю енергії, що виділяється ними. Спалахи Х-класу розташовані на вершині цього списку, в якому зі збільшенням потужності розташовані спалахи класу А, В, С і М.

Раніше вчені повідомили, що невелика пляма на Сонці за два дні збільшилася у 10 разів і зараз має розмір, який можна порівняти із розміром Землі.

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