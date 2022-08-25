На Сонці невпинно росте пляма: про що попереджають вчені

Невелика пляма на Сонці за два дні збільшилася в 10 разів і зараз має розмір, який можна порівняти з розміром Землі.

Наразі вчені очікують найближчим часом появи вивержень середньої потужності.

Про це повідомляє Space.

Внаслідок цих вивержень на нашій планеті виникне геомагнітна буря, яка призведе до короткочасних відключень радіозв'язку та появи дуже яскравих полярних сяйв,

"Сонячна пляма під назвою AR3085 спочатку була маленькою, але швидко збільшилася настільки сильно, що тепер можна порівняти з розмірами Землі. І вона спрямована до нашої планети. Саме в сонячних плямах з'являються спалахи, які супроводжуються викидами сонячних частинок і спричиняють геомагнітні бурі на Землі", - кажуть вчені.

Поки експерти, які стежать за космічною погодою, вказують на низьку активність і сонячної плями AR3085. Тому новий спалах на Сонці середнього рівня потужності може з'явитися не раніше від 28 серпня, а геомагнітна буря за кілька днів після цього.

Раніше вчені заявили, що поступове віддалення планети від Сонця вплине надалі на клімат на Землі. Це пов'язано з тим, що кількість сонячного світла поступово знижуватиметься. Зокрема, астроном Браян ДіДжорджіо з Каліфорнійського університету в Санта-Круз вважає, що середня відстань від Землі до Сонця поступово збільшується. А Сонце повільно втрачає свою масу, і навіть зі взаємним гравітаційним упливом двох космічних тіл одне на одного.

Новини світу: на Землі очікується магнітна буря

Читайте також: