На Солнце постоянно растет пятно: о чем предупреждают ученые

Небольшое пятно на Солнце за два дня увеличилось в 10 раз и сейчас имеет размер, сопоставимый с размером Земли.

Ученые ожидают в ближайшее время появления извержений средней мощности.

Об этом сообщает Space.

В результате этих извержений на нашей планете возникнет геомагнитная буря, которая приведет к кратковременным отключениям радиосвязи и появлению очень ярких полярных сияний.

"Солнечное пятно под названием AR3085 первоначально было маленьким, но быстро увеличилось настолько сильно, что теперь можно сравнить с размерами Земли. И оно направлено к нашей планете. Именно в солнечных пятнах появляются вспышки, которые сопровождаются выбросами солнечных частиц и вызывают геомагнитные бури на Земле", – говорят ученые.

Пока эксперты, которые следят за космической погодой, указывают на низкую активность и солнечного пятна AR3085. Поэтому новая вспышка на Солнце среднего уровня мощности может появиться не раньше 28 августа, а геомагнитная буря через несколько дней после этого.

Ранее ученые заявили, что постепенное удаление планеты от Солнца повлияет в дальнейшем на климат на Земле. Это связано с тем, что количество солнечного света будет постепенно снижаться. В частности, астроном Брайан ДиДжорджио из Калифорнийского университета в Санта-Круз считает, что среднее расстояние от Земли до Солнца постепенно увеличивается. Солнце же медленно теряет свою массу, а также со взаимным гравитационным влиянием двух космических тел друг на друга.

Новости мира: на Земле ожидается магнитная буря

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