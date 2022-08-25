Посол Британии не видит безопасного для Украины преемника Путина

На сегодняшний день в России трудно увидеть преемника президента Владимира Путина, чье правление было бы безопасным для Украины.

Для смены политического режима в России или демократизации народа страны нужно время.

Такое мнение посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс высказала в интервью "РБК-Украина".

Дипломат отметила, что россияне должны сами определять свое будущее.

"И я также думаю, что трудно увидеть в российском ландшафте человека, который мог бы заменить Путина, который сразу заставил украинцев чувствовать себя безопаснее", — сказала Симмонс.

"Независимо от того, что решат граждане России – хотят они чего-то другого или нет, на это нужно время. Поэтому я считаю, что мы все, украинцы и соседние страны, европейские страны и другие должны признать, что мы смотрим на долгосрочную перспективу. И что мы все должны соответственно изменить свою политику", – отметила посол.

В этом контексте Симмонс привела пример роста присутствия НАТО в соседних с Украиной странах.

Напомним, по мнению российского оппозиционера и публициста Андрея Пионтковского, режим Путина может "посыпаться" в результате переворота. В случае дальнейших успехов ВСУ на фронте этот процесс неизбежен.

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