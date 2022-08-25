Почему Путин не решился обстрелять Киев ракетами в День Независимости: объяснение политолога

Украинский политолог Николай Давидюк считает, что Россия не обстреляла Киев ракетами в День Независимости благодаря находившемуся в столице с визитом премьеру Британии Борису Джонсону.

По словам политолога, российский "фюрер" Владимир Путин понимал, если бы оккупанты нанесли удар по Киеву, когда там находился британский лидер, это привело бы к серьезным последствиям для РФ.

Об этом 24 канала рассказал украинский политолог Николай Давыдюк.

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"Джонсон понимал, если Путин будет стрелять в него, то это будет война Великобритании и НАТО против России. Путин испугался его приезда и в Киев не стрелял. Поэтому, в частности, благодаря Борису Джонсону, мы вчера не имели прилетов по Киеву", — отметил Давыдюк.

Напомним, 24 августа с визитом в Киеве находился премьер Британии Борис Джонсон, чтобы лично поздравить украинцев с Днем Независимости. Британский лидер встретился с Зеленским и объявил о предоставлении Украине нового крупного пакета военной помощи на $63,7 млн.

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