ВСУ из танков попали в две вражеские артустановки (видео)

После этого у оккупантов уменьшилось техники с боеприпасами.

Об этом сообщает оперативная группировка войск "Каховка".

"Танковые подразделения оперативной группировки войск "Каховка" нанесли огневой удар с закрытых огневых позиций по вражеским артиллерийским установкам. Противник понес немалые потери военной артиллерийской техники", — сообщили украинские защитники.

На кадрах видно, как бойцы ВСУ с помощью БПЛА выследили позиции артиллеристов РФ, выбрали удобный момент и танковым попаданием уничтожили по крайней мере две артиллерийские установки кафиров.

Напомним, что под Мелитополем партизаны взорвали штаб кафиров, где готовились к псевдореферендуму.

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