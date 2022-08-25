ВСУ из танков попали в две вражеские артустановки (видео)

Украинские танкисты нанесли удары по артиллерийским установкам российских войск.
После этого у оккупантов уменьшилось техники с боеприпасами.
Об этом сообщает оперативная группировка войск "Каховка".
"Танковые подразделения оперативной группировки войск "Каховка" нанесли огневой удар с закрытых огневых позиций по вражеским артиллерийским установкам. Противник понес немалые потери военной артиллерийской техники", — сообщили украинские защитники.
На кадрах видно, как бойцы ВСУ с помощью БПЛА выследили позиции артиллеристов РФ, выбрали удобный момент и танковым попаданием уничтожили по крайней мере две артиллерийские установки кафиров.
Напомним, что под Мелитополем партизаны взорвали штаб кафиров, где готовились к псевдореферендуму.
- "Попытки проводить наступательные действия не имеют результата": эксперт о том, почему оккупанты притормозили на Донбассе
- " Я его слепила из того, что было": кафиры из барж строят переправу под Антоновским мостом в Херсоне (видео)
- ДРГ кафиров атаковали позиции ВСУ в Николаевской области