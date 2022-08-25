"Один из лучших в мире": президент WBC призывает дать Ломаченко титульный бой

Президент WBC Маурисио Сулейман считает, что украинец Василий Ломаченко заслуживает поединка за звание чемпиона.
Бывший чемпион мира по легкому весу Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) в скором времени может получить титульный поединок.
Об этом заявил глава WBC Маурисио Сулейман.
"Будет справедливо, если Ломаченко получит титульный поединок. Он через очень многое прошел, как и Усик. Ломаченко вернулся в Украину, поддерживал свою страну, а сейчас покинул ее ради тренировок. Он проведет бой в октябре.
Несправедливо в отношении Ломаченко, если он не сможет подраться за титул, как раньше. У Ломаченко был простой, но он всегда был потрясающей силой. Василий – один из лучших бойцов в мире", — цитирует Сулеймана Sky Sports.
Напомним, что Ломаченко вернется на ринг в поединке американца Джамейна Ортиса.
- На счету Ломаченко 16 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.
- В последнем бою, в ночь на 12 декабря, Василий победил гонца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.
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