Пояса все ближе: Ломаченко не оставил шансов африканскому "Терминатору"

В битве бывших чемпионов мира сильнее оказался украинский боксер.

Украинец Василий Ломаченко единогласным судейским решением победил ганца Ричарда Комми в главном бою вечера бокса, который состоялся в ночь на 12 декабря на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

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Боксеры осторожно начали дуэль. Проведя разведку, Ломаченко захватил инициативу в ринге и за счет быстрых комбинаций начал пробивать защиту своего соперника. Комми пытался избегать ударов украинца и контратаковать, однако процент результативных действий Василия был намного выше.

В седьмом раунде Ломаченко мощным ударом с левой отправил Комми в нокдаун. Африканец по прозвищу "Терминатор" сумел подняться и продолжить бой. Украинец отправился добивать соперника, но тому чудом удалось "выжить" до конца раунда. Гонг спас Ричарда от безжалостной бомбардировки Василия.

В следующих трехминутках Ломаченко не пошел добивать свою жертву, несколько сбавив темп. Комми держался как мог и даже огрызался в ответ. Но этого было явно недостаточно, чтобы перебоксировать украинского гения - замечательная победа Василия на классе.

По итогам 12 раундов судьи единогласно отдали предпочтение Ломаченко - 117:110, 119:108, 119:108.

Вероятно, в следующем поединке Ломаченко получит шанс подраться против австралийца Джорджа Камбососа, отобравшего у американца Теофимо Лопеса звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.