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Ломаченко - Комми: видео брутального нокдауна от украинца

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Ломаченко - Комми: видео брутального нокдауна от украинца

twitter.com/trboxing

В седьмом раунде Василий эффектно свалил соперника на канвас.

В ночь на 12 декабря украинец Василий Ломаченко единогласным судейским решением победил ганца Ричарда Комми в главном бою вечера бокса в Нью-Йорке.

Украинский боксер доминировал в ринге на протяжении всего поединка, заставляя соперника 12 раундов терпеть большое количество быстрых и сильных ударов.

В седьмом раунде Ломаченко мощным ударом с левой отправил Комми в нокдаун. Африканец сумел подняться и после короткой консультации с рефери бой продолжился. Василий попытался добить соперника в этом же раунде, но от безжалостной бомбардировки Ричарда спас гонг.

Видео нокдауна в бою Ломаченко - Комми

  • Для Ломаченко это был второй выход на ринг после поражения Теофимо Лопеса в октябре прошлого года. Всего украинец провел 18 поединков в профи: 16 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения.
  • Комми 34 раза выходил на профессиональный ринг, одержав 30 побед (27 - нокаутом). Это его четвертое поражение в карьере.
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