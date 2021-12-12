Ломаченко - Комми: видео брутального нокдауна от украинца

В седьмом раунде Василий эффектно свалил соперника на канвас.

В ночь на 12 декабря украинец Василий Ломаченко единогласным судейским решением победил ганца Ричарда Комми в главном бою вечера бокса в Нью-Йорке.

Украинский боксер доминировал в ринге на протяжении всего поединка, заставляя соперника 12 раундов терпеть большое количество быстрых и сильных ударов.

В седьмом раунде Ломаченко мощным ударом с левой отправил Комми в нокдаун. Африканец сумел подняться и после короткой консультации с рефери бой продолжился. Василий попытался добить соперника в этом же раунде, но от безжалостной бомбардировки Ричарда спас гонг.

Видео нокдауна в бою Ломаченко - Комми

Down goes Commey



The Ringside Cam of @VasylLomachenko 's masterful work #LomaCommey pic.twitter.com/hKFVaIory4 — Top Rank Boxing (@trboxing) December 12, 2021