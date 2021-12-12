Ломаченко - Коммі: відео брутального нокдауну від українця

У сьомому раунді Василь ефектно звалив суперника на канвас.

У ніч проти 12 грудня українець Василь Ломаченко одноголосним суддівським рішенням переміг ганця Річарда Коммі в головному бою вечора боксу в Нью-Йорку.

Український боксер домінував у ринзі протягом усього поєдинку, змушуючи суперника 12 раундів терпіти велику кількість швидких і потужних ударів.

У сьомому раунді Ломаченко потужним ударом з лівої відправив Коммі в нокдаун. Африканець зумів піднятися і після короткої консультації з рефері бій продовжився. Василь спробував добити суперника в цьому ж раунді, але від безжального бомбардування Річарда врятував гонг.

Відео нокдауну в бою Ломаченко - Коммі

Down goes Commey



The Ringside Cam of @VasylLomachenko’s masterful work #LomaCommey pic.twitter.com/hKFVaIory4 — Top Rank Boxing (@trboxing) December 12, 2021