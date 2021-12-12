Ломаченко - Коммі: відео брутального нокдауну від українця

У сьомому раунді Василь ефектно звалив суперника на канвас.
У ніч проти 12 грудня українець Василь Ломаченко одноголосним суддівським рішенням переміг ганця Річарда Коммі в головному бою вечора боксу в Нью-Йорку.
Український боксер домінував у ринзі протягом усього поєдинку, змушуючи суперника 12 раундів терпіти велику кількість швидких і потужних ударів.
У сьомому раунді Ломаченко потужним ударом з лівої відправив Коммі в нокдаун. Африканець зумів піднятися і після короткої консультації з рефері бій продовжився. Василь спробував добити суперника в цьому ж раунді, але від безжального бомбардування Річарда врятував гонг.
Відео нокдауну в бою Ломаченко - Коммі
Down goes Commey— Top Rank Boxing (@trboxing) December 12, 2021
The Ringside Cam of @VasylLomachenko’s masterful work #LomaCommey pic.twitter.com/hKFVaIory4
- Для Ломаченка це був другий вихід на ринг після поразки від Теофімо Лопеса у жовтні минулого року. Загалом українець провів 18 поєдинків у профі: 16 перемог (11 - нокаутом) та 2 поразки.
- Коммі 34 рази виходив на професійний ринг, здобувши 30 перемог (27 - нокаутом). Це його четверта поразка в кар'єрі.