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Ломаченко - Коммі: відео брутального нокдауну від українця

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Ломаченко - Коммі: відео брутального нокдауну від українця

twitter.com/trboxing

У сьомому раунді Василь ефектно звалив суперника на канвас.

У ніч проти 12 грудня українець Василь Ломаченко одноголосним суддівським рішенням переміг ганця Річарда Коммі в головному бою вечора боксу в Нью-Йорку.

Український боксер домінував у ринзі протягом усього поєдинку, змушуючи суперника 12 раундів терпіти велику кількість швидких і потужних ударів.

У сьомому раунді Ломаченко потужним ударом з лівої відправив Коммі в нокдаун. Африканець зумів піднятися і після короткої консультації з рефері бій продовжився. Василь спробував добити суперника в цьому ж раунді, але від безжального бомбардування Річарда врятував гонг.

Відео нокдауну в бою Ломаченко - Коммі

  • Для Ломаченка це був другий вихід на ринг після поразки від Теофімо Лопеса у жовтні минулого року. Загалом українець провів 18 поєдинків у профі: 16 перемог (11 - нокаутом) та 2 поразки.
  • Коммі 34 рази виходив на професійний ринг, здобувши 30 перемог (27 - нокаутом). Це його четверта поразка в кар'єрі.
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