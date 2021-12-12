Астролог назвал самые гостеприимные знаки Зодиака

Сегодня, когда большую часть праздников мы отмечаем дома и в небольшой компании, гостеприимство, как нам кажется, не является востребованным качеством.

Однако нынешнее положение вещей когда-нибудь придет в норму, и тогда мы вспомним о домах, которые всегда открыты для друзей, и их хозяевах. Астролог Людмила Булгакова назвала самые гостеприимные знаки Зодиака.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы любят жить на широкую ногу, и касается это не только их самих, но и окружающих их людей – жадность точно не входит в список недостатков представителей этого знака. К тому же они обожают праздники, а веселиться наедине с собой было бы как минимум странным, поэтому чем больше людей зайдет к ним "на огонек", тем лучше. Кстати, это имеет отношение не только к представителям знака, но и их гостям – скучать в этом доме не будет никто.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы обожают принимать гостей: в их окружении они чувствуют себя востребованными и становятся веселыми и остроумными. А еще представители знака готовы положить к ногам тех, кто посетил их дом, все, что у них есть: не только свое время и внимание, но продовольственные запасы. Если же гости решат заночевать, уступят им свою постель, при этом сами они могут улечься на пол: лучшее место, на их взгляд, должно достаться гостю.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, живущие по принципу "мой дом – моя крепость", не очень любят ходить в гости, но это не значит, что они не любят приглашать гостей. Здесь они чувствуют себя уверенно (в отличие от чужих домов), поэтому и приютят, и выслушают, и вкусно накормят, тем более что в этом смысле им равных нет. Стоит ли говорить о том, что человек, который хоть раз побывал в гостях у представителей знака, будет стремиться попасть туда вновь и вновь.

Читайте также: