Астрологический прогноз на 12 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нельзя сосредоточиваться на негативе: сегодня мысли будут быстро материализовываться, поэтому необходимо думать о хорошем – позитивное мышление еще никто не отменял.

Символ дня: нетопырь.

Стихия дня: Огонь.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 9.

Цвет дня: коричневый, шоколадный, каштановый.

Камни дня: александрит, черный жемчуг.

За какую часть тела отвечает: грудной отдел.

Болезни дня: велика вероятность межреберной невралгии, стенокардии, сердечно-сосудистых недугов, а также отравлений и интоксикаций.

Афоризм дня: "Смелость – это не отсутствие страха, а сопротивление страху и преодоление его" (Марк Твен).

Геометрическая фигура дня: зигзаг.

Брак и отношения дня: официальное оформление брака лучше перенести на другой день – сегодняшний слишком дисгармоничен для создания семьи.

Мистика дня: любовная магия находится под запретом – ее эффект окажется прямо противоположным желаемому.

Табу дня: нельзя смотреть в зеркала.

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