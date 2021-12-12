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Астрологический прогноз на 12 декабря

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Астрологический прогноз на 12 декабря

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: нельзя сосредоточиваться на негативе: сегодня мысли будут быстро материализовываться, поэтому необходимо думать о хорошем – позитивное мышление еще никто не отменял. 

Символ дня: нетопырь. 

Стихия дня: Огонь. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Число дня: 9. 

Цвет дня: коричневый, шоколадный, каштановый. 

Камни дня: александрит, черный жемчуг. 

За какую часть тела отвечает: грудной отдел. 

Болезни дня: велика вероятность межреберной невралгии, стенокардии, сердечно-сосудистых недугов, а также отравлений и интоксикаций. 

Афоризм дня: "Смелость – это не отсутствие страха, а сопротивление страху и преодоление его" (Марк Твен). 

Геометрическая фигура дня: зигзаг. 

Брак и отношения дня: официальное оформление брака лучше перенести на другой день – сегодняшний слишком дисгармоничен для создания семьи. 

Мистика дня: любовная магия находится под запретомее эффект окажется прямо противоположным желаемому. 

Табу дня: нельзя смотреть в зеркала. 

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