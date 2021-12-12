Астрологічний прогноз на 12 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не можна зосереджуватися на негативі: сьогодні думки швидко матеріалізуватимуться, тому необхідно думати про хороше – позитивне мислення ще ніхто не скасовував.

Символ дня: нетопир.

Стихія дня: Вогонь.

Енергетика дня: сприятливий день для активних дій.

Число дня: 9.

Колір: коричневий, шоколадний, каштановий.

Камені дня: олександрит, чорні перли.

За яку частину тіла відповідає: грудний відділ.

Хвороби дня: велика ймовірність міжреберної невралгії, стенокардії, серцево-судинних недуг, а також отруєнь та інтоксикацій.

Афоризм дня: "Сміливість — це не відсутність страху, а опір страху і подолання його" (Марк Твен).

Геометрична фігура дня: зигзаг.

Шлюб та стосунки дня: офіційне оформлення шлюбу краще перенести на інший день – сьогоднішній надто дисгармонійний для створення сім'ї.

Містика дня: любовна магія перебуває під забороною – її ефект виявиться прямо протилежним до бажаного.

Табу дня: не можна дивитись у дзеркала.

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