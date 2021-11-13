Ломаченко - Коммі: де дивитися бій та прогнози букмекерів

Ломаченко - Коммі: де дивитися бій та прогнози букмекерів

Василь проведе свій другий поєдинок у 2021 році.

У ніч проти 12 грудня українець Василь Ломаченко проведе бій з ганським боксером Річардом Коммі.

Поєдинок відбудеться на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку. В Україні в цей час буде ранок неділі, 12 грудня.

Де дивитися бій Ломаченко - Коммі

В Україні поєдинок у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO. Перегляд бою буде доступний всім користувачам підписки "Спорт" (вартість становить 199 гривень на місяць) і "Максимальна" (299 грн/місяць).

Прогнози букмекерів на бій Ломаченко - Коммі

На думку букмекерів, фаворитом майбутнього поєдинку є український боксер. На перемогу Ломаченка можна поставити з коефіцієнтом 1.15. Успіх африканського "Термінатора" - 5.50. Нічия, як найменш вірогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 29.00.

Цікаво, що обидва боксери раніше програли американцю Теофімо Лопесу, якому сумарно поступилися чотири чемпіонські титули в легкій ваговій категорії.

Раніше у себе в Instagram Василь показав, як готується до майбутнього бою.

У своєму останньому поєдинку, який відбувся в ніч проти 27 червня, Ломаченко технічним нокаутом переміг японця Масайоші Накатані.

японця Масайоші Накатані. Після перемоги Ломаченка над Накатані батько і тренер Лопеса заявив, що реванш між його сином і українцем може відбутися вже у грудні 2021 року. Цю інформацію підтвердив і менеджер Василя Егіс Клімас. Однак у вересні американський чемпіон заявив, що не дасть українському боксеру реванш .

вже у грудні 2021 року. Цю інформацію підтвердив і менеджер Василя Егіс Клімас. Однак у вересні американський чемпіон заявив, що . На рахунку Ломаченка 15 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.

Коммі виграв 30 поєдинків (27 - достроково) та тричі програвав. У передостанньому бою він нокаутом у другому раунді поступився саме Лопесу. Після цього він переміг домініканця Джексона Марінеса нокаутом в шостому раунді.

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