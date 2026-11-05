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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Стало відомо, коли Ломаченко повернеться на ринг

Василь підписав новий контракт із промоутерською компанією Top Rank.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Василь Ломаченко

Василь Ломаченко / © Associated Press

Колишній чемпіон світу з боксу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко, який вирішив повернутися на ринг, підписав багаторічний контракт із промоутерською компанією Top Rank.

Про це офіційно повідомили в соцмережах компанії.

Зазначається, що український боксер повернеться на ринг на початку 2027 року.

"Лома повертається! Чемпіон світу в трьох вагових категоріях відновлює кар'єру: він підписав багаторічну угоду про спільний промоушен із компаніями Top Rank та Loma Power Promotions. Повернення на ринг відбудеться на початку 2027 року", — йдеться в заяві, опублікованій на сторінці Top Rank в Instagram.

"Шляхи Господні незбагенні. Я думав, що більше ніколи не вийду на ринг як боксер. Але в Господа нашого Ісуса Христа були інші плани щодо мене. Я щасливий знову жити боксерським життям. Вдячний усім, хто знову став частиною цього шляху.

Окрема повага та вдячність Егісу Клімасу (менеджеру Ломаченка — прим.). Попри мою тверду впевненість у тому, що моя боксерська кар'єра завершена, він ні на мить не припиняв вірити, що ми ще повернемося на ринг. Він доклав величезних зусиль, щоб ми знову опинилися в грі", — сказав Ломаченко.

Поки що невідомо, хто стане першим суперником 38-річного українця після відновлення кар'єри. За інформацією BoxingScene, він близький до підписання угоди про проведення бою з 38-річним філіппінцем Чарлі Суаресом (19-0, 11 КО) 13 лютого.

Нагадаємо, Ломаченко оголосив про завершення кар'єри у червні 2025 року.

В останньому бою Василь у травні 2024 року нокаутом переміг австралійця Джорджа Камбососа та заволодів поясами IBF та IBO у легкій вазі. Потім уродженець Одеської області завершив кар'єру та звільнив титули.

Впродовж кар’єри він також володів титулами чемпіона світу у напівлегкій вазі за версією WBO (2014-2016), у другій напівлегкій вазі за версією WBO (2016-2018) та у легкій вазі за версіями WBA (2018-2020), WBO (2018-2020).

Ломаченко — володар золотих нагород Олімпійських ігор 2008 та 2012 років. На профірингу він здобув 18 перемог (12 — нокаутом) і зазнав 3 поразок.

Раніше ми писали, що стало відомо, де Ломаченко готується до повернення на ринг.

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