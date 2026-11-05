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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Стало известно, когда Ломаченко вернется на ринг

Василий подписал новый контракт с промоутерской компанией Top Rank.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Василий Ломаченко

Василий Ломаченко / © Associated Press

Бывший чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Василий Ломаченко, который решил вернуться на ринг, подписал многолетний контракт с промоутерской компанией Top Rank.

Об этом официально сообщили в соцсетях компании.

Отмечается, что украинский боксер вернется в ринг в начале 2027 года.

"Лома возвращается! Чемпион мира в трех весовых категориях возобновляет карьеру: он подписал многолетнее соглашение о совместном промоушене с компаниями Top Rank и Loma Power Promotions. Возвращение на ринг состоится в начале 2027 года", — говорится в заявлении, опубликованном на странице Top Rank в Instagram.

"Пути Господни непостижимы. Я думал, что больше никогда не выйду на ринг как боксер. Но у Господа нашего Иисуса Христа были другие планы по мне. Я счастлив снова жить боксерской жизнью. Благодарен всем, кто снова стал частью этого пути.

Отдельное уважение и признательность Эгису Климасу (менеджеру Ломаченко — прим.). Несмотря на мою твердую уверенность в том, что моя боксерская карьера завершена, он ни на секунду не переставал верить, что мы вернемся на ринг. Он приложил огромные усилия, чтобы мы снова оказались в игре", — сказал Ломаченко.

Пока неизвестно, кто станет первым соперником 38-летнего украинца после возобновления карьеры. По информации BoxingScene, он близок к подписанию соглашения о проведении боя с 38-летним филиппинцем Чарли Суаресом (19-0, 11 КО) 13 февраля.

Напомним, Ломаченко объявил о завершении карьеры в июне 2025 года.

В последнем бою Василий в мае 2024 года нокаутом победил австралийца Джорджа Камбососа и завладел поясами IBF и IBO в легком весе. Затем уроженец Одесской области завершил карьеру и освободил титулы.

В течение карьеры он также владел титулами чемпиона мира в полулегком весе по версии WBO (2014-2016), во втором полулегком весе по версии WBO (2016-2018) и в легком весе по версиям WBA (2018-2020), WBO (2018-2020).

Ломаченко — обладатель золотых наград Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. На профиринге он одержал 18 побед (12 — нокаутом) и потерпел 3 поражения.

Ранее мы писали, что стало известно, где Ломаченко готовится к возвращению на ринг.

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