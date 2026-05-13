Ломаченко відновлює кар'єру — названо дату повернення ексчемпіона в ринг

Василь Ломаченко / © Associated Press

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко вирішив відновити боксерську кар'єру.

Про це повідомив авторитений журналіст та інсайдер Майк Коппінджер.

За його інформацією, 38-річний українець передумав йти з боксу після завершення контракту з Top Rank і планує повернутися в ринг восени цього року.

Зазначається, що ексчемпіон світу не хоче розмінюватиметься на рейтингові поєдинки і націлений виключно на бої з топовими суперниками.

Нагадаємо, Ломаченко оголосив про завершення кар'єри у червні 2025 року.

Ломаченко — володар золотих нагород Олімпійських ігор 2008 та 2012 років. На профірингу він здобув 18 перемог (12 — нокаутом) і зазнав 3 поразок.

В останньому бою Василь у травні 2024 року нокаутом переміг австралійця Джорджа Камбососа та заволодів поясами IBF та IBO у легкій вазі.

Впродовж кар’єри він також володів титулами чемпіона світу у напівлегкій вазі за версією WBO (2014-2016), у другій напівлегкій вазі за версією WBO (2016-2018) та у легкій вазі за версіями WBA (2018-2020), WBO (2018-2020).

