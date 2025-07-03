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Ломаченко відреагував на позбавлення українського громадянства митрополита УПЦ МП Онуфрія
Василь став на захист свого духовного кумира.
Ексчемпіон світу з боксу Василь Ломаченко прокоментував рішення президента України Володимира Зеленського позбавити українського громадянства митрополита УПЦ Московського патріархату Онуфрія.
Український боксер висловив підтримку своєму духовному кумиру на своїй сторінці у Facebook.
"У людини можуть відібрати паспорт, відібрати все земне, але любов і віру – ніяк. Шановний Блаженніший Митрополит Онуфрій – людина, яку поставив Господь на своє місце для рівноваги боротьби з ворогами.
Так всяке добре дерево приносить добрі плоди, а погане дерево приносить погані плоди. Не може дерево добре приносити плоди погані, ні дерево погане приносити плоди добрі. Мф.7:17. Мир усім", – написав Ломаченко.
Раніше повідомлялося, що Ломаченко відреагував на удар РФ по своєму рідному місту – Білгород-Дністровському, але не назвав росіян винними у цьому злочині.
У коментарях під своїм дописом у Facebook боксер посварився з волонтерами Сергієм Притулою і Сергієм Стерненком.
Нагадаємо, на початку червня цього року Ломаченко оголосив про завершення боксерської кар'єри.