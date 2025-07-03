Ломаченко відреагував на позбавлення українського громадянства митрополита УПЦ МП Онуфрія

Василь Ломаченко / © Top Rank

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Ексчемпіон світу з боксу Василь Ломаченко прокоментував рішення президента України Володимира Зеленського позбавити українського громадянства митрополита УПЦ Московського патріархату Онуфрія.

Український боксер висловив підтримку своєму духовному кумиру на своїй сторінці у Facebook.

"У людини можуть відібрати паспорт, відібрати все земне, але любов і віру – ніяк. Шановний Блаженніший Митрополит Онуфрій – людина, яку поставив Господь на своє місце для рівноваги боротьби з ворогами.

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Так всяке добре дерево приносить добрі плоди, а погане дерево приносить погані плоди. Не може дерево добре приносити плоди погані, ні дерево погане приносити плоди добрі. Мф.7:17. Мир усім", – написав Ломаченко.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко відреагував на удар РФ по своєму рідному місту – Білгород-Дністровському, але не назвав росіян винними у цьому злочині.

У коментарях під своїм дописом у Facebook боксер посварився з волонтерами Сергієм Притулою і Сергієм Стерненком.

Нагадаємо, на початку червня цього року Ломаченко оголосив про завершення боксерської кар'єри.

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