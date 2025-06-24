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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Притула розніс Ломаченка через його допис про обстріл Білгород-Дністровського: боксер відповів

Шоумен наїхав на титулованого чемпіона в коментарях, а той не змовчав.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Сергій Притула і Василь Ломаченко

Сергій Притула і Василь Ломаченко

Ексведучий, а нині громадський діяч, волонтер та засновник однойменного фонду Сергій Притула жорстко розкритикував українського боксера Василя Ломаченка через його допис про ракетний удар росіян по Білгороду-Дністровському.

Шоумен наїхав на титулованого чемпіона в коментарях до його публікації у Facebook за те, що той не назвав росіян винними в обстрілі Білгород-Дністровського.

"Жалюгідний боягуз! Кого конкретно з твого міста чи твого оточення повинна вбити російська ракета, щоб ти вичавив із себе визнання того, що росіяни вбивають твоїх земляків?

З благословення твого всратого патріарха Кирила! Який такий самий чорт, як і ти. Коли ти вже напишеш заяву про вихід з громадянства?" – написав Притула.

Боксер оперативно відповів на коментар Притули.

"Безсовісна людина! Справді, ми з вами різні українці", – написав Ломаченко.

Скриншот facebook.com/VasylLomachenko

Скриншот facebook.com/VasylLomachenko

Нагадаємо, у понеділок, 23 червня, російська армія атакували місто Білгород-Дністровський балістичними ракетами. Внаслідок ударів місцевий навчальний заклад зруйновано.

У момент атаки в закладі перебували 18 людей. Загинули троє працівників закладу. Поранення отримали 14 людей, серед яких двоє 11-класників.

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