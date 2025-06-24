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Притула розніс Ломаченка через його допис про обстріл Білгород-Дністровського: боксер відповів
Шоумен наїхав на титулованого чемпіона в коментарях, а той не змовчав.
Ексведучий, а нині громадський діяч, волонтер та засновник однойменного фонду Сергій Притула жорстко розкритикував українського боксера Василя Ломаченка через його допис про ракетний удар росіян по Білгороду-Дністровському.
Шоумен наїхав на титулованого чемпіона в коментарях до його публікації у Facebook за те, що той не назвав росіян винними в обстрілі Білгород-Дністровського.
"Жалюгідний боягуз! Кого конкретно з твого міста чи твого оточення повинна вбити російська ракета, щоб ти вичавив із себе визнання того, що росіяни вбивають твоїх земляків?
З благословення твого всратого патріарха Кирила! Який такий самий чорт, як і ти. Коли ти вже напишеш заяву про вихід з громадянства?" – написав Притула.
Боксер оперативно відповів на коментар Притули.
"Безсовісна людина! Справді, ми з вами різні українці", – написав Ломаченко.
Нагадаємо, у понеділок, 23 червня, російська армія атакували місто Білгород-Дністровський балістичними ракетами. Внаслідок ударів місцевий навчальний заклад зруйновано.
У момент атаки в закладі перебували 18 людей. Загинули троє працівників закладу. Поранення отримали 14 людей, серед яких двоє 11-класників.